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10 марта, 07:47

Попытка ВСУ спасти ситуацию в Курской области с помощью боевиков «Айдара»* закончилась провалом

ТАСС: ВСУ перебросили к Куриловке Курской области боевиков «Айдара»*

Вооружённые силы РФ уничтожили несколько групп боевиков «Айдара»* в Куриловке Курской области. Командование ВСУ перебросило формирования боевиков к населённому пункту с целью налаживания снабжения суджанского гарнизона через лесной массив. Об этом представители силовых структур сообщили в беседе с ТАСС.

«Наши бойцы уже уничтожили несколько групп этого подразделения, продвинувшись ещё на несколько километров», — передаёт ТАСС.

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Ранее сообщалось, что российские военнослужащие успешно справились с операцией по проникновению в тыл украинских войск, расположенных на территории Суджи. Более 800 добровольцев и солдат пробрались на оккупированные земли по пустой трубе газопровода. Враг не ожидал такого удара.

* Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Ольга Сливченко
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