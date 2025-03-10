Вооружённые силы РФ уничтожили несколько групп боевиков «Айдара»* в Куриловке Курской области. Командование ВСУ перебросило формирования боевиков к населённому пункту с целью налаживания снабжения суджанского гарнизона через лесной массив. Об этом представители силовых структур сообщили в беседе с ТАСС.

«Наши бойцы уже уничтожили несколько групп этого подразделения, продвинувшись ещё на несколько километров», — передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие успешно справились с операцией по проникновению в тыл украинских войск, расположенных на территории Суджи. Более 800 добровольцев и солдат пробрались на оккупированные земли по пустой трубе газопровода. Враг не ожидал такого удара.