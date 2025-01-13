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Регион
13 января, 08:15

Суд приговорил двух боевиков «Айдара»* к 18 годам тюрьмы

Двое боевиков украинского националистического батальона «Айдар»* приговорены к 18 годам колонии. Такое решение вынес Южный окружной военный суд.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по ЛНР, обвиняемые добровольно приняли участие в боевых действиях против мирного населения Донбасса. За противоправные деяния в их отношении были возбуждены уголовные дела. Суд приговорил фигурантов к 18 годам тюрьмы.

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Ранее в Хабаровском крае суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима за госизмену из-за сотрудничества с украинскими спецслужбами. Тюремный срок получил и житель Сургута, который систематически занимался отправкой денежных средств в поддержку ВСУ.

*Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nicole Piepgras

Оксана Попова
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