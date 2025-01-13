Суд приговорил двух боевиков «Айдара»* к 18 годам тюрьмы

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по ЛНР, обвиняемые добровольно приняли участие в боевых действиях против мирного населения Донбасса. За противоправные деяния в их отношении были возбуждены уголовные дела. Суд приговорил фигурантов к 18 годам тюрьмы.