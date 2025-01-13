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Регион
13 января, 08:04

Россиянин получил 17 лет тюрьмы за госизмену

Житель Хабаровска получил 17 лет колонии за содействие украинским спецслужбам

В Хабаровском крае суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима за госизмену из-за сотрудничества с украинскими спецслужбами. Об этом доложили в УФСБ России по региону.

«Вынесен приговор в отношении 50-летнего хабаровчанина, который признан виновным в совершении государственной измены, а также ряда преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы», — сообщили в управлении.

Осуждённый по заданию спецслужб собрал нужную информацию, а также купил огнестрельное оружие и взрывчатые вещества для последующего их применения против РФ. Он помогал Киеву устанавливать конспиративную связь. Ему вменили госизмену, обучение терроризму, незаконное приобретение и изготовление взрывчатки и боеприпасов.

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Недавно жителя Сургута по решению окружного суда ХМАО приговорили к девяти годам колонии строгого режима по факту совершения государственной измены. Мужчина систематически занимался отправкой денежных средств в поддержку ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nicole Piepgras

Николай Рюмин
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