Россиянин получил 17 лет тюрьмы за госизмену

В Хабаровском крае суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима за госизмену из-за сотрудничества с украинскими спецслужбами. Об этом доложили в УФСБ России по региону.

«Вынесен приговор в отношении 50-летнего хабаровчанина, который признан виновным в совершении государственной измены, а также ряда преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы», — сообщили в управлении.

Осуждённый по заданию спецслужб собрал нужную информацию, а также купил огнестрельное оружие и взрывчатые вещества для последующего их применения против РФ. Он помогал Киеву устанавливать конспиративную связь. Ему вменили госизмену, обучение терроризму, незаконное приобретение и изготовление взрывчатки и боеприпасов.