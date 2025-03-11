Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области выросло до четырёх
Число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе Курской области выросло до четырёх человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша», — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, вечером 10 марта ВСУ нанесли удар ВСУ по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области. Изначально сообщалось о трёх погибших. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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