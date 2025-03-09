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9 марта, 14:45
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ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по рынку в Херсонской области, есть погибшие

Последствия атаки в Херсонской области. Фото © Telegram/ Владимир Сальдо

Последствия атаки в Херсонской области. Фото © Telegram/ Владимир Сальдо

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Новые Копани в Херсонской области. Американскими РСЗО HIMARS атаковали торговые ряды, где находились десятки мирных жителей и фермеров. Есть погибшие и много раненых, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«Сегодня противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS прямо по торговым рядам в Великих Копанях. <...> Есть погибшие и много раненых. На месте работают экстренные службы. Всем пострадавшим будет оказана помощь», — заявил Сальдо.

Ранее киевский режим атаковал Херсонскую область при помощи дронов. Погибли три мирных жителя, ещё пятеро получили ранения. Самый страшный эпизод произошёл на автомобильной дороге между Новой Маячкой и Обрывками. Там обстреляли автомобиль с мирными жителями.

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Полина Никифорова
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