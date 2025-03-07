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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 марта, 06:08

ВС РФ выдавили противника с островов и дельты Днепра в Херсонской области

Сальдо: ВС РФ контролируют острова и всю дельту Днепра под Херсоном

Войска Российской армии взяли под контроль острова и всю дельту Днепра под Херсоном. Об этом доложил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости».

«На левобережье, на Кинбурнской и Тернеровской косах противника нет. Острова и вся дельта Днепра находятся под контролем наших войск», — сказал губернатор.

Чиновник добавил, что силы киевского режима сохранили позиции в Херсоне, однако ВС РФ отслеживают все их перемещения в режиме реального времени.

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Ранее эксперты Центра фиксации военных преступлений в Харьковской области обнаружили три стихийных некрополя, где были похоронены 17 гражданских, среди которых было одно детское тело. Захоронение находилось в Купянском районе, откуда бежали боевики ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ioanna_alexa

Николай Рюмин
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