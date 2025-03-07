ВС РФ выдавили противника с островов и дельты Днепра в Херсонской области

Войска Российской армии взяли под контроль острова и всю дельту Днепра под Херсоном. Об этом доложил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости».

«На левобережье, на Кинбурнской и Тернеровской косах противника нет. Острова и вся дельта Днепра находятся под контролем наших войск», — сказал губернатор.

Чиновник добавил, что силы киевского режима сохранили позиции в Херсоне, однако ВС РФ отслеживают все их перемещения в режиме реального времени.