ВС РФ выдавили противника с островов и дельты Днепра в Херсонской области
Сальдо: ВС РФ контролируют острова и всю дельту Днепра под Херсоном
Войска Российской армии взяли под контроль острова и всю дельту Днепра под Херсоном. Об этом доложил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости».
«На левобережье, на Кинбурнской и Тернеровской косах противника нет. Острова и вся дельта Днепра находятся под контролем наших войск», — сказал губернатор.
Чиновник добавил, что силы киевского режима сохранили позиции в Херсоне, однако ВС РФ отслеживают все их перемещения в режиме реального времени.
Ранее эксперты Центра фиксации военных преступлений в Харьковской области обнаружили три стихийных некрополя, где были похоронены 17 гражданских, среди которых было одно детское тело. Захоронение находилось в Купянском районе, откуда бежали боевики ВСУ.
Shutterstock / FOTODOM / ioanna_alexa