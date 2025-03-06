Изнасилованы и задушены: Под Купянском нашли некрополи с телами 17 убитых ВСУ гражданских

Эксперты Центра фиксации военных преступлений администрации Харьковской области нашли три стихийных некрополя, где были похоронены 17 гражданских, среди которых было одно детское тело. Захоронение находилось в Купянском районе, откуда отступали боевики ВСУ. Об этом рассказал на брифинге замглавы администрации по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«Сегодня мы вынуждены вновь обратить внимание на чудовищные преступления, совершённые украинскими боевиками против жителей недавно освобождённых территорий Купянского района», — сообщил чиновник.

Сотрудники Центра фиксации военных преступлений нашли сразу три импровизированных братских могилы, где военнослужащие ВСУ похоронили убитых ими гражданских. По предварительным данным, там было обнаружено 17 тел мужчин и женщин, среди которых был один ребёнок. У большинства жертв ВСУ обнаружены следы удушения, а также насильственного удержания, у некоторых есть огнестрельные ранения. На телах погибших женщин найдены раны с кровоподтёками, свидетельствующие о сексуальном насилии.