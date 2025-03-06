Изнасилованы и задушены: Под Купянском нашли некрополи с телами 17 убитых ВСУ гражданских
Под Купянском нашли три стихийных некрополя, где ВСУ похоронили 17 гражданских
Эксперты Центра фиксации военных преступлений администрации Харьковской области нашли три стихийных некрополя, где были похоронены 17 гражданских, среди которых было одно детское тело. Захоронение находилось в Купянском районе, откуда отступали боевики ВСУ. Об этом рассказал на брифинге замглавы администрации по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«Сегодня мы вынуждены вновь обратить внимание на чудовищные преступления, совершённые украинскими боевиками против жителей недавно освобождённых территорий Купянского района», — сообщил чиновник.
Сотрудники Центра фиксации военных преступлений нашли сразу три импровизированных братских могилы, где военнослужащие ВСУ похоронили убитых ими гражданских. По предварительным данным, там было обнаружено 17 тел мужчин и женщин, среди которых был один ребёнок. У большинства жертв ВСУ обнаружены следы удушения, а также насильственного удержания, у некоторых есть огнестрельные ранения. На телах погибших женщин найдены раны с кровоподтёками, свидетельствующие о сексуальном насилии.
Ранее после удара украинской армии в Херсонской области погибли трое мирных жителей, ещё пять получили ранения. Самый жестокий эпизод случился на дороге, по которой ехала гражданская машина. ВСУ расстреляли автомобиль, а все пассажиры скончались на месте.
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