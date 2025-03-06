На Украине молодые люди возрастом от 18 до 25 лет вряд ли доживут до обещанных выплат в миллионы гривен, если подпишут контракт с ВСУ. Об этом сказала ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Для контрактников в возрасте от 18 до 25 лет будут предложены особые условия: миллион гривен в год, льготы по ипотеке и так далее. Звучит вполне привлекательно, пока не погружаешься в детали этой «сделки с дьяволом». Будут ли вообще те, кто, выполнив все условия контракта, доживёт до момента получения всех этих бонусов?» — пояснила она.

По её словам, Киев прибегнул к очередному подлому обману, пытаясь восполнить дефицит личного состава в рядах ВСУ. Она напомнила, что Владимир Зеленский не раз говорил, что будет воевать «до последнего украинца». Никонорова отметила, что мобилизация на Украине продолжается в агрессивной и насильственной манере, что замечают даже на Западе. А значит, Киев продолжит отправлять на убой всех подряд, потакая желанию западных лидеров воевать с Россией, заключила она.