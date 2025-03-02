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2 марта, 12:28

«Чистое зло»: Сын Трампа показал ужасы принудительной мобилизации на Украине

Трамп-младший показал видео с мобилизацией на Украине и назвал её «чистым злом»

Сын президента США Дональда Трампа — предприниматель Дональд Трамп-младший — показал видео с принудительной мобилизацией на Украине. Бизнесмен назвал «абсолютным злом» происходящее на кадрах, предположительно, снятых во Львове.

«Посмотрите каждое видео в этой теме. Это чистое зло», — написал сын президента США в соцсети X.

На видео — сотрудники ТЦК (аналоги военкоматов на Украине) жестоко пытались мобилизовать мужчину. Он сопротивлялся, но его силой затолкали в машину.

В комментариях к посту Трампа-младшего возмутились увиденным. Некоторые пользователи не смогли поверить, что такое происходит на Украине в реальности. А один из пользователей поделился, что не смог сдержать слёз, увидев одно из таких видео, на котором военкомы задержали и увезли молодого человека, выгуливавшего собаку, а животное бросилось за фургоном.

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А ранее Life.ru сообщал, что на Украине военкомы душили мужчину во время мобилизации. Мужчина сопротивлялся и не хочет садиться в микроавтобус, но его посадили в транспорт насильно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Дарья Нарыкова
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