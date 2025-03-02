«Чистое зло»: Сын Трампа показал ужасы принудительной мобилизации на Украине

Сын президента США Дональда Трампа — предприниматель Дональд Трамп-младший — показал видео с принудительной мобилизацией на Украине. Бизнесмен назвал «абсолютным злом» происходящее на кадрах, предположительно, снятых во Львове.

«Посмотрите каждое видео в этой теме. Это чистое зло», — написал сын президента США в соцсети X.

На видео — сотрудники ТЦК (аналоги военкоматов на Украине) жестоко пытались мобилизовать мужчину. Он сопротивлялся, но его силой затолкали в машину.

В комментариях к посту Трампа-младшего возмутились увиденным. Некоторые пользователи не смогли поверить, что такое происходит на Украине в реальности. А один из пользователей поделился, что не смог сдержать слёз, увидев одно из таких видео, на котором военкомы задержали и увезли молодого человека, выгуливавшего собаку, а животное бросилось за фургоном.