Украинские военкомы придушили ухилянта и силком посадили в автобус

В Хмельницком на западе Украины сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов. — Прим. Life.ru) применили силу во время мобилизации. На видео, опубликованном местными СМИ, видно, как военкомы душат мужчину, который сопротивляется и не хочет садиться в микроавтобус.

В Хмельницком на западе Украины военкомы душили мужчину во время мобилизации. Видео © Страна.ua

На кадрах запечатлено, как двое военкомов прижали к стене мужчину и применили удушающий приём, повалив его на землю. Рядом стоял микроавтобус сотрудников военкомата.