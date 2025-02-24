Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 13:21

Украинские военкомы придушили ухилянта и силком посадили в автобус

На Украине военкомы душили мужчину во время мобилизации

В Хмельницком на западе Украины сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов. — Прим. Life.ru) применили силу во время мобилизации. На видео, опубликованном местными СМИ, видно, как военкомы душат мужчину, который сопротивляется и не хочет садиться в микроавтобус.

В Хмельницком на западе Украины военкомы душили мужчину во время мобилизации. Видео © Страна.ua

На кадрах запечатлено, как двое военкомов прижали к стене мужчину и применили удушающий приём, повалив его на землю. Рядом стоял микроавтобус сотрудников военкомата.

Житель Львова попал под машину, убегая от сотрудников ТЦК
Житель Львова попал под машину, убегая от сотрудников ТЦК

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором житель Львова сбежал от невнимательных сотрудников ТЦК. В центре города военкомы затолкали горожанина в бусик на глазах у десятков свидетелей. Однако одному из мужчин удалось сбежать из-под носа ТЦК.

Обложка ©

Страна.ua

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar