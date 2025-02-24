Украинские военкомы придушили ухилянта и силком посадили в автобус
На Украине военкомы душили мужчину во время мобилизации
В Хмельницком на западе Украины сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов. — Прим. Life.ru) применили силу во время мобилизации. На видео, опубликованном местными СМИ, видно, как военкомы душат мужчину, который сопротивляется и не хочет садиться в микроавтобус.
В Хмельницком на западе Украины военкомы душили мужчину во время мобилизации. Видео © Страна.ua
На кадрах запечатлено, как двое военкомов прижали к стене мужчину и применили удушающий приём, повалив его на землю. Рядом стоял микроавтобус сотрудников военкомата.
Ранее в Сети опубликовали видео, на котором житель Львова сбежал от невнимательных сотрудников ТЦК. В центре города военкомы затолкали горожанина в бусик на глазах у десятков свидетелей. Однако одному из мужчин удалось сбежать из-под носа ТЦК.
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