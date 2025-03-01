Киев проваливает мобилизацию, несмотря на контракты для молодёжи
МО РФ: ВСУ не смогли набрать даже пары тысяч добровольцев по новому контракту
Киев не может набрать в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) даже пары тысяч новобранцев, несмотря на запуск проекта нового контракта для 18-24 летних. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 1 марта.
«Стоит отметить, что, несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля текущего года так называемого нового контракта 18-24 для привлечения на добровольной основе в ряды ВСУ украинской молодёжи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч добровольцев при целевом показателе 4 тысячи добровольцев в месяц», — указано в сообщении.
Напомним, ранее на Украине стартовал приём на контрактную службу новобранцев в возрасте от 18 до 24 лет. Всем пожелавшим вступить в ряды ВСУ, пообещали дать миллион гривен (около 2,3 миллиона рублей) тремя выплатами: пятую часть сразу, а оставшееся — в течение службы. Контракт заключается на один год, далее выжившим дадут отсрочку от мобилизации на 12 месяцев. Украинский блогер Анатолий Шарий отметил, что «старички» не рады встречать молодых контрактников на передовой.
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