Киев не может набрать в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) даже пары тысяч новобранцев, несмотря на запуск проекта нового контракта для 18-24 летних. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 1 марта.

«Стоит отметить, что, несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля текущего года так называемого нового контракта 18-24 для привлечения на добровольной основе в ряды ВСУ украинской молодёжи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч добровольцев при целевом показателе 4 тысячи добровольцев в месяц», — указано в сообщении.