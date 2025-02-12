«А как же мы?»: «Старички» из ВСУ взвыли от несправедливости из-за «плюшек» для 18-летних
Шарий показал, как в рядах ВСУ встретили новость о 18-летних контрактниках
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Скандал вокруг приёма на контрактную службу в ВСУ новобранцев в возрасте от 18 до 24 лет набирает обороты. Украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал, как «старички» в армейских рядах встретили инициативу Владимира Зеленского.
Судя по всему, встречать молодых контрактников на передовой там не рады, ведь им обещают гарантии и выплаты, о которых мобилизованные с 2022 по начало 2025 года могут только мечтать.
«Вы же понимаете, как будут относиться старички к этим молодым контрактникам? Которые год послужат, заработают денег, и потом ещё и спокойно выедут за границу», — интересуются в соцсетях пользователи, близкие к семьям военнослужащих.
«Этим власть порождает дискриминацию в армии», — уверен другой пользователь.
Есть и те, кто считает, что в целом предложение Зеленского имеет смысл, вот только обещанные контрактникам гарантии и выплаты должны распространяться на всех военнослужащих, а не только на молодых новобранцев.
Ранее на Украине стартовал приём на контрактную службу новобранцев в возрасте от 18 до 24 лет. Всем пожелавшим вступить в ряды ВСУ, пообещали дать миллион гривен (около 2,3 миллиона рублей) тремя выплатами: пятую часть сразу, а оставшееся — в течение службы. Контракт заключается на один год, далее выжившим дадут отсрочку от мобилизации на 12 месяцев.