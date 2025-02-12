«А как же мы?»: «Старички» из ВСУ взвыли от несправедливости из-за «плюшек» для 18-летних

Скандал вокруг приёма на контрактную службу в ВСУ новобранцев в возрасте от 18 до 24 лет набирает обороты. Украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал, как «старички» в армейских рядах встретили инициативу Владимира Зеленского.

Судя по всему, встречать молодых контрактников на передовой там не рады, ведь им обещают гарантии и выплаты, о которых мобилизованные с 2022 по начало 2025 года могут только мечтать.

«Вы же понимаете, как будут относиться старички к этим молодым контрактникам? Которые год послужат, заработают денег, и потом ещё и спокойно выедут за границу», — интересуются в соцсетях пользователи, близкие к семьям военнослужащих.

«Этим власть порождает дискриминацию в армии», — уверен другой пользователь.

Есть и те, кто считает, что в целом предложение Зеленского имеет смысл, вот только обещанные контрактникам гарантии и выплаты должны распространяться на всех военнослужащих, а не только на молодых новобранцев.