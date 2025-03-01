Три человека стали жертвами удара ВСУ по Херсонской области

В Херсонской области после атаки дронов киевского режима погибли три мирных жителя, ещё пять получили ранения. Об этой трагедии сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Самый бесчеловечный эпизод произошёл на автомобильной дороге между Новой Маячкой и Обрывками. Киевские выродки обстреляли обычный гражданский автомобиль. В результате два человека, включая водителя, погибли на месте. Одна женщина получила сильные ранения. Её доставили в Скадовскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Сальдо добавил, что в Алёшках удар ВСУ привёл к гибели мирного жителя. Ещё один мужчина получил осколочные травмы. Его доставили в местную больницу. Есть раненые в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе. Также были обстреляны Каховка, Малая Лепетиха, Голая Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевка и Нижний Рогачик.