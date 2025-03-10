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10 марта, 20:45

СК РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по ТЦ в Курской области

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после удара по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой в Курской области. Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что все причастные к преступлению будут привлечены к ответственности.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)»,говорится в сообщении СК РФ.

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Напомним, в результате удара погибли три человека, девять пострадали, среди раненых — четверо подростков 13-14 лет. В настоящее время все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, где получают необходимую помощь.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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