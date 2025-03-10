СК РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по ТЦ в Курской области
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после удара по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой в Курской области. Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что все причастные к преступлению будут привлечены к ответственности.
«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении СК РФ.
Напомним, в результате удара погибли три человека, девять пострадали, среди раненых — четверо подростков 13-14 лет. В настоящее время все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, где получают необходимую помощь.
Life.ru