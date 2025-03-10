ВСУ ударили по вечернему ТЦ в курской слободе, погибли три человека

В результате удара ВСУ по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области погибли три человека. Ещё девять, включая четверых подростков, получили ранения. Информацией о трагедии поделился врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы», — написал Хинштейн в соцсетях.

По предварительным данным, трое погибли, девять получили ранения разной степени тяжести. Четверо из раненых — подростки в возрасте от 13 до 14 лет. Хинштейн добавил, что состояние детей не тяжёлое.

В настоящее время все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, где получают необходимую помощь. В скором времени санавиация доставит их в областную клиническую больницу.

Врио губернатора выразил искренние соболезнования семьям погибших. Правительство Курской области намерено предоставить всю необходимую поддержку и помощь пострадавшим.