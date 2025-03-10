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Регион
10 марта, 19:14
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ВСУ ударили по вечернему ТЦ в курской слободе, погибли три человека

Три человека погибли и 9 ранены при атаке ВСУ по ТЦ в курской слободе Белой

В результате удара ВСУ по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области погибли три человека. Ещё девять, включая четверых подростков, получили ранения. Информацией о трагедии поделился врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы», — написал Хинштейн в соцсетях.

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По предварительным данным, трое погибли, девять получили ранения разной степени тяжести. Четверо из раненых — подростки в возрасте от 13 до 14 лет. Хинштейн добавил, что состояние детей не тяжёлое.

В настоящее время все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, где получают необходимую помощь. В скором времени санавиация доставит их в областную клиническую больницу.

Врио губернатора выразил искренние соболезнования семьям погибших. Правительство Курской области намерено предоставить всю необходимую поддержку и помощь пострадавшим.

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Ранее Хинштейн пообещал увековечить имя подполковника Сергея Чебнёва на Курской земле. Тело Героя России нашли в Малой Локне, за которую он сражался.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maxim ibragimov

Лия Мурадьян
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