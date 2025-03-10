Число погибших от удара ВСУ по рынку в Херсонской области выросло до шести
Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области возросло до шести. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
«Пострадало 14 человек: 6 погибли, 8 получили ранения», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне 9 марта вооружённые силы Украины нанесли двойной удар с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, произведённых в США. Губернатор Владимир Сальдо отметил, что противник умышленно выбрал цель, где в момент удара находились мирные жители и фермеры. Среди пострадавших оказались фельдшер и водитель скорой помощи, их срочно доставили в больницу. Изначально сообщалось о четырёх мирных жителях, которые погибли в результате этого жестокого удара.
Администрация Херсонской области