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Регион
10 марта, 18:19

Число погибших от удара ВСУ по рынку в Херсонской области выросло до шести

Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области возросло до шести. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

«Пострадало 14 человек: 6 погибли, 8 получили ранения», — говорится в сообщении.

После циничного удара ВСУ по рынку в селе в Херсонской области объявлен траур
После циничного удара ВСУ по рынку в селе в Херсонской области объявлен траур

Напомним, накануне 9 марта вооружённые силы Украины нанесли двойной удар с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, произведённых в США. Губернатор Владимир Сальдо отметил, что противник умышленно выбрал цель, где в момент удара находились мирные жители и фермеры. Среди пострадавших оказались фельдшер и водитель скорой помощи, их срочно доставили в больницу. Изначально сообщалось о четырёх мирных жителях, которые погибли в результате этого жестокого удара.

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Администрация Херсонской области

Лия Мурадьян
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