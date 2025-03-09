Четыре человека пострадали от удара ВСУ по рынку в Херсонской области

При атаке ВСУ в селе Великие Копани Херсонской области ранения получили четыре человека. Среди них — фельдшер и водитель скорой помощи. Раненых отвезут в Скадовскую больницу, рассказала министр здравоохранения региона Елена Борчанинова.

«По предварительной информации, четыре человека получили ранения. Бригады скорой помощи везут их в Скадовскую больницу. При необходимости их направят на лечение в Крым», — цитирует Борчанинову ТАСС.