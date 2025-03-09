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9 марта, 14:57

Четыре человека пострадали от удара ВСУ по рынку в Херсонской области

Последствия атаки в Херсонской области. Фото © Telegram/ Владимир Сальдо

Последствия атаки в Херсонской области. Фото © Telegram/ Владимир Сальдо

При атаке ВСУ в селе Великие Копани Херсонской области ранения получили четыре человека. Среди них — фельдшер и водитель скорой помощи. Раненых отвезут в Скадовскую больницу, рассказала министр здравоохранения региона Елена Борчанинова.

«По предварительной информации, четыре человека получили ранения. Бригады скорой помощи везут их в Скадовскую больницу. При необходимости их направят на лечение в Крым», — цитирует Борчанинову ТАСС.

Напомним, что сегодня ВСУ нанесли удар при помощи двух РСЗО HIMARS производства США по торговым рядам. Там находились десятки мирных жителей и фермеров. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, есть погибшие.

Три человека стали жертвами удара ВСУ по Херсонской области
Три человека стали жертвами удара ВСУ по Херсонской области
Полина Никифорова
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