Выросло число жертв циничного удара ВСУ ракетами HIMARS по сельхозрынку в Херсонщине

Число погибших в результате циничного удара ВСУ ракетами HIMARS по сельхозрынку в Великих Копанях достигло четырёх, один из раненых скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Скорая машина в огне после обстрела. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Уже четыре погибших в Великих Копанях. В Скадовской больнице скончался один из тяжело раненных», — уточнили в пресс-службе.