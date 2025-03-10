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10 марта, 07:14

Выросло число жертв циничного удара ВСУ ракетами HIMARS по сельхозрынку в Херсонщине

Число жертв удара ВСУ по рынку в херсонских Великих Копанях достигло четырёх

Последствия обстрела торговых рядов. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия обстрела торговых рядов. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Число погибших в результате циничного удара ВСУ ракетами HIMARS по сельхозрынку в Великих Копанях достигло четырёх, один из раненых скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Скорая машина в огне после обстрела. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Уже четыре погибших в Великих Копанях. В Скадовской больнице скончался один из тяжело раненных», — уточнили в пресс-службе.

Со слов Сальдо, ночью была ещё одна атака — по Великой Лепетихе. Там украинские военнослужащие сбросили с дрона взрывчатку на машину скорой помощи. Медикам удалось выжить.

Четыре человека пострадали от удара ВСУ по рынку в Херсонской области
Четыре человека пострадали от удара ВСУ по рынку в Херсонской области

Ранее оперативные службы сообщили, что во время удара украинской армии по сельхозрынку погибли три человека. Один из них умер по дороге в больницу, двое других — скончались на месте. Обстрел проводился с использованием двух американских ракет HIMARS.

Владимир Озеров
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