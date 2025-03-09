Жертвами ракетного удара ВСУ по рынку в Херсонской области стали три человека
Три человека стали жертвами ракетного удара ВСУ по рынку в Херсонской области, информирует ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. До этого сообщалось, что один из пострадавших умер.
«Один человек умер по пути в больницу, двое погибли на месте», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что сегодня ВСУ нанесли удар при помощи двух РСЗО HIMARS производства США по торговым рядам. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что противник специально выбрал место, где находились десятки мирных жителей и фермеров. Среди пострадавших — фельдшер и водитель скорой помощи, их отправили в больницу.
Telegram / Владимир Сальдо