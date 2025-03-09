Один из пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области умер
Скончался один из пострадавших при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) по селу Великие Копани в Херсонской области. Противник нанёс удар при помощи американских РСЗО HIMARS. До этого сообщалось, что пострадали семь человек.
«Один из пострадавших погиб», — заявила журналистам министр здравоохранения региона Елена Борчанинова.
Напомним, что сегодня ВСУ нанесли удар при помощи двух РСЗО HIMARS производства США по торговым рядам. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что противник специально выбрал место, где находились десятки мирных жителей и фермеров. Среди пострадавших — фельдшер и водитель скорой помощи, их отправили в больницу.
Telegram / Владимир Сальдо