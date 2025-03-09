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9 марта, 15:19

Количество пострадавших из-за удара ВСУ по рынку на Херсонщине выросло до семи

Последствия атаки ВСУ по Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия атаки ВСУ по Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Число мирных жителей, которые пострадали при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по селу Великие Копани в Херсонской области, возросло до семи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«В результате обстрела пострадали семь человек. Повреждён легковой автомобиль на территории торгового дома «Большие Копани», — указано в сообщении.

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Напомним, что 9 марта ВСУ нанесли удар при помощи двух РСЗО HIMARS производства США по торговым рядам в Херсонской области. Там находились десятки мирных жителей и фермеров. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, есть погибшие. Среди пострадавших — фельдшер и водитель скорой помощи, их отправили в больницу.

Дарья Нарыкова
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