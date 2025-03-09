Количество пострадавших из-за удара ВСУ по рынку на Херсонщине выросло до семи
Последствия атаки ВСУ по Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Число мирных жителей, которые пострадали при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по селу Великие Копани в Херсонской области, возросло до семи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
«В результате обстрела пострадали семь человек. Повреждён легковой автомобиль на территории торгового дома «Большие Копани», — указано в сообщении.
Напомним, что 9 марта ВСУ нанесли удар при помощи двух РСЗО HIMARS производства США по торговым рядам в Херсонской области. Там находились десятки мирных жителей и фермеров. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, есть погибшие. Среди пострадавших — фельдшер и водитель скорой помощи, их отправили в больницу.