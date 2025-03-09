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Регион
9 марта, 09:54

В Белгородской области мужчина получил ранения от сдетонировавшего «колокольчика»

Гладков: В Белгородской области мужчина пострадал от сдетонировавшей мины

В городе Шебекино Белгородской области мужчина пострадал от сдетонировавшей рядом мины «колокольчик». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения пострадавший с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями ног бригадой скорой будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Он добавил, что на территории домовладения пострадавшего выбиты окна в жилом доме и посечён осколками легковой автомобиль. На город также была совершена атака беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на парковку одного из предприятий, осколками посечены четыре автомобиля.

В Валуйском округе в посёлке Дальний дрон атаковал фермерское хозяйство. Повреждено производственное помещение, на местах работают оперативные службы.

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Ранее Life.ru сообщал, что беспилотник ударил по предприятию в Чебоксарах. На территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» был найден дрон. К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, а объект нефтебазы в данный момент находится на реконструкции.

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Telegram / Приходько РИК

Алена Пенчугина
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