Беспилотник ударил по предприятию в Чебоксарах

На территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах был найден беспилотный летательный аппарат. Глава Чувашии, Олег Николаев, сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В своем телеграм-канале он отметил , что утром «имело место применение беспилотного летательного аппарата», однако жертв и пострадавших не зафиксировано. На месте происшествия работают экстренные службы, а объект нефтебазы в данный момент находится на реконструкции. По словам Николаева, ситуация полностью контролируется.

Напомним, в течение ночи над российскими регионами средства противовоздушной обороны успешно сбили 88 беспилотников, принадлежащих Украине. Из них 52 были сбиты над Белгородской областью, 13 — над Липецкой областью, девять — над Ростовской областью, восемь — над Воронежской областью, три — над Астраханской областью, а по одному беспилотнику было уничтожено в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.