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9 марта, 06:50
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Беспилотник ударил по предприятию в Чебоксарах

Николаев: В Чебоксарах на территории «Комбината Буревестник» обнаружен БПЛА

На территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах был найден беспилотный летательный аппарат. Глава Чувашии, Олег Николаев, сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В своем телеграм-канале он отметил, что утром «имело место применение беспилотного летательного аппарата», однако жертв и пострадавших не зафиксировано. На месте происшествия работают экстренные службы, а объект нефтебазы в данный момент находится на реконструкции. По словам Николаева, ситуация полностью контролируется.

Напомним, в течение ночи над российскими регионами средства противовоздушной обороны успешно сбили 88 беспилотников, принадлежащих Украине. Из них 52 были сбиты над Белгородской областью, 13 — над Липецкой областью, девять — над Ростовской областью, восемь — над Воронежской областью, три — над Астраханской областью, а по одному беспилотнику было уничтожено в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.

Отражена атака украинских дронов на Рязанскую и Воронежскую области
Отражена атака украинских дронов на Рязанскую и Воронежскую области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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