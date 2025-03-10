После циничного удара ВСУ по рынку в селе в Херсонской области объявлен траур
В Алёшкинском округе с 10 по 13 марта объявили траур посла атаки ВСУ
Последствия обстрела торговых рядов в селе Великие Копани Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
В Алёшкинском городском округе Херсонской области объявлен траур после атаки ВСУ на село Великие Копани. Об этом сообщает местная администрация.
«Выражаем глубокую скорбь по погибшим землякам. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей 9 марта в результате террористического акта государства Украина в российском селе Великие Копани», — говорится в сообщении.
Траур объявлен с 10 по 13 марта включительно. В этот период на всех государственных учреждениях будут приспущены флаги. Также отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия.
Напомним, накануне ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS производства США по рынку в Великих Копанях. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что противник специально выбрал место, где находились десятки мирных жителей и фермеров. В числе пострадавших — фельдшер и водитель скорой помощи, их госпитализировали. В результате циничного удара погибли четыре мирных жителя.