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Регион
10 марта, 14:56

После циничного удара ВСУ по рынку в селе в Херсонской области объявлен траур

В Алёшкинском округе с 10 по 13 марта объявили траур посла атаки ВСУ

Последствия обстрела торговых рядов в селе Великие Копани Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия обстрела торговых рядов в селе Великие Копани Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

В Алёшкинском городском округе Херсонской области объявлен траур после атаки ВСУ на село Великие Копани. Об этом сообщает местная администрация.

«Выражаем глубокую скорбь по погибшим землякам. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей 9 марта в результате террористического акта государства Украина в российском селе Великие Копани», — говорится в сообщении.

Траур объявлен с 10 по 13 марта включительно. В этот период на всех государственных учреждениях будут приспущены флаги. Также отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия.

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Напомним, накануне ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS производства США по рынку в Великих Копанях. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что противник специально выбрал место, где находились десятки мирных жителей и фермеров. В числе пострадавших — фельдшер и водитель скорой помощи, их госпитализировали. В результате циничного удара погибли четыре мирных жителя.

Никита Никонов
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