После циничного удара ВСУ по рынку в селе в Херсонской области объявлен траур

В Алёшкинском городском округе Херсонской области объявлен траур после атаки ВСУ на село Великие Копани. Об этом сообщает местная администрация.

«Выражаем глубокую скорбь по погибшим землякам. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей 9 марта в результате террористического акта государства Украина в российском селе Великие Копани», — говорится в сообщении.