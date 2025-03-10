«Плевок в сторону Трампа»: В ГД назвали цель безжалостной атаки ВСУ на херсонский рынок

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что удар украинских вооружённых сил по рынку в селе Великие Копани в Херсонской области с использованием американского оружия является серьёзным пренебрежением к мирным инициативам президента США Дональда Трампа, а именно плевком в сторону главы Белого дома.

«Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».