«Плевок в сторону Трампа»: В ГД назвали цель безжалостной атаки ВСУ на херсонский рынок
Шермет: Удар по рынку в Херсонской области — плевок в мирные инициативы Трампа
Последствия обстрела торговых рядов. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что удар украинских вооружённых сил по рынку в селе Великие Копани в Херсонской области с использованием американского оружия является серьёзным пренебрежением к мирным инициативам президента США Дональда Трампа, а именно плевком в сторону главы Белого дома.
«Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».
Он отметил, что киевские власти продолжают прибегать к противочеловечным методам для реализации своих целей. Депутат выразил уверенность, что администрация Трампа осознаёт террористическую природу и подлость режима в Киеве, который стремится к продолжению военных действий.
Напомним, накануне ВСУ нанесли удар при помощи двух РСЗО HIMARS производства США по торговым рядам. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что противник специально выбрал место, где находились десятки мирных жителей и фермеров. Среди пострадавших — фельдшер и водитель скорой помощи, их отправили в больницу. В результате циничного удара погибли четыре мирных жителя.