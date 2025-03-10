Хинштейн пообещал увековечить имя подполковника Чебнёва на Курской земле
Герой России комбат Сергей Чебнёв. Обложка © Telegram / Kotsnews
Имя погибшего Героя России комбата Сергея Чебнёва с позывным Отмель будет увековечено на Курской земле, в бою за которую он погиб. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в личном телеграм-канале.
«Имя Героя России Сергея Чебнёва будет увековечено на курской земле, за которую он отдал жизнь… Память о наших героях, которые отдают жизнь, лишь бы не пропустить врага в тыл, никогда не должна быть забыта. На их подвигах нужно воспитывать наших детей и внуков <...> Обязательно увековечим имя героя и в Малой Локне, где совершён подвиг ценою жизни, и в Курчатове — куда не допустил врага», — говорится в его посте.
Напомним, сегодня военный корреспондент Роман Алёхин сообщил, что в Малой Локне нашли тело Героя России Сергея Чебнёва, который пал в бою с украинскими бойцами. Именно под его командованием здание малолокненской женской колонии превратилось в бастион, на протяжении дней державшийся под натиском противника. Именно рядом с этим здание и нашли останки подполковника.