Хинштейн пообещал увековечить имя подполковника Чебнёва на Курской земле

Имя погибшего Героя России комбата Сергея Чебнёва с позывным Отмель будет увековечено на Курской земле, в бою за которую он погиб. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в личном телеграм-канале.

«Имя Героя России Сергея Чебнёва будет увековечено на курской земле, за которую он отдал жизнь… Память о наших героях, которые отдают жизнь, лишь бы не пропустить врага в тыл, никогда не должна быть забыта. На их подвигах нужно воспитывать наших детей и внуков <...> Обязательно увековечим имя героя и в Малой Локне, где совершён подвиг ценою жизни, и в Курчатове — куда не допустил врага», — говорится в его посте.