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10 марта, 18:31

Хинштейн пообещал увековечить имя подполковника Чебнёва на Курской земле

Герой России комбат Сергей Чебнёв. Обложка © Telegram / Kotsnews

Герой России комбат Сергей Чебнёв. Обложка © Telegram / Kotsnews

Имя погибшего Героя России комбата Сергея Чебнёва с позывным Отмель будет увековечено на Курской земле, в бою за которую он погиб. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в личном телеграм-канале.

«Имя Героя России Сергея Чебнёва будет увековечено на курской земле, за которую он отдал жизнь… Память о наших героях, которые отдают жизнь, лишь бы не пропустить врага в тыл, никогда не должна быть забыта. На их подвигах нужно воспитывать наших детей и внуков <...> Обязательно увековечим имя героя и в Малой Локне, где совершён подвиг ценою жизни, и в Курчатове — куда не допустил врага», — говорится в его посте.

Военкор Коц показал видео из Малой Локни, откуда забрали тело комбата Отмели
Военкор Коц показал видео из Малой Локни, откуда забрали тело комбата Отмели

Напомним, сегодня военный корреспондент Роман Алёхин сообщил, что в Малой Локне нашли тело Героя России Сергея Чебнёва, который пал в бою с украинскими бойцами. Именно под его командованием здание малолокненской женской колонии превратилось в бастион, на протяжении дней державшийся под натиском противника. Именно рядом с этим здание и нашли останки подполковника.

Юрий Лысенко
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