Найдено тело комбата Отмели, сделавшего колонию крепостью на пути ВСУ к Курской АЭС
В Малой Локне нашли тело героически погибшего комбата Чебнёва по прозвищу Отмель
Сергей Чебнёв в 2007 году. Обложка © Telegram / Роман Алехин
В Малой Локне было найдено тело Героя России Сергея Чебнёва, отдавшего свою жизнь во время обороны Курской области от войск вторжения ВСУ. Об этом сообщает военкор Роман Алехин в своём телеграм-канале.
Комбат Отмель со своим батальоном 9 полка 18 дивизии одним из первых прилетел отбивать вторжение украинских боевиков. Женскую колонию в Малой Локне российские бойцы превратили в Брестскую крепость, которую ВСУ день за днём грызли, ломая зубы. Рядом с этим зданием и нашли павшего в бою командира Чебнёва.
Напомним, что вчера российские войска водрузили флаг России над селом Малая Локня. Жаль, что этого при жизни не увидел командир батальона Сергей Чебнёв, который вместе со своими солдатами героически защищал населённый пункт, находясь в полном окружении. Президент РФ Владимир Путин вручил его жене Ольге звезду Героя России.