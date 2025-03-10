Найдено тело комбата Отмели, сделавшего колонию крепостью на пути ВСУ к Курской АЭС

В Малой Локне было найдено тело Героя России Сергея Чебнёва, отдавшего свою жизнь во время обороны Курской области от войск вторжения ВСУ. Об этом сообщает военкор Роман Алехин в своём телеграм-канале.

Комбат Отмель со своим батальоном 9 полка 18 дивизии одним из первых прилетел отбивать вторжение украинских боевиков. Женскую колонию в Малой Локне российские бойцы превратили в Брестскую крепость, которую ВСУ день за днём грызли, ломая зубы. Рядом с этим зданием и нашли павшего в бою командира Чебнёва.