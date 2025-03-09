Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 12:20
4496

«Ты туда не ходи, ладно?»: Путин попросил вынесшую мужа с поля боя медика не возвращаться на СВО

Путин попросил медика из Тывы Монгуш не возвращаться в зону СВО

Военный медик и ветеран СВО Айдысмаа Монгуш. Обложка © Life.ru

Военный медик и ветеран СВО Айдысмаа Монгуш. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин попросил медика из Тывы и участницу СВО Айдысмаа Монгуш не возвращаться на фронт. Женщина ранее самостоятельно вынесла тело своего мужа с поля боя. Видеозаписи этого момента были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Монгуш рассказала главе государства, как ей удалось вынести с поля боя тело своего супруга, с которым не виделась год из-за несения службы. В настоящее время военный медик живёт в Кызыле и воспитывает троих детей – двух сыновей пяти и 11 лет, а также девятилетнюю дочь.

«Ты туда не ходи, ладно?» — попросил глава государства, говоря о дальнейшем участии Монгуш в боевых действиях.

Путин призвал женщину не возвращаться на передовую и сосредоточиться на воспитании детей.

«Очень трогательно»: Путин рассказал, почему едва сдержал эмоции на встрече с вдовами бойцов СВО
«Очень трогательно»: Путин рассказал, почему едва сдержал эмоции на встрече с вдовами бойцов СВО

Напомним, что 6 марта Путин встретился с матерями и вдовами погибших участников СВО. Глава государства прибыл туда со вдовой комбата-героя Отмели. Сергей Чебнёв с позывным Отмель погиб, самоотверженно защищая населённый пункт Малая Локня Курской области во время атаки ВСУ. Также Путин не смог сдержать эмоций во время рассказа россиянки о своём сыне-герое, погибшем на СВО. Женщина поведала главе государства, что её сын взял огонь на себя, чтобы обозначить точку противника. Он героически отправился на выполнение задания, хотя понимал, что это «дорога в один конец».

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Тыва, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar