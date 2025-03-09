«Ты туда не ходи, ладно?»: Путин попросил вынесшую мужа с поля боя медика не возвращаться на СВО

Президент России Владимир Путин попросил медика из Тывы и участницу СВО Айдысмаа Монгуш не возвращаться на фронт. Женщина ранее самостоятельно вынесла тело своего мужа с поля боя. Видеозаписи этого момента были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Монгуш рассказала главе государства, как ей удалось вынести с поля боя тело своего супруга, с которым не виделась год из-за несения службы. В настоящее время военный медик живёт в Кызыле и воспитывает троих детей – двух сыновей пяти и 11 лет, а также девятилетнюю дочь.

«Ты туда не ходи, ладно?» — попросил глава государства, говоря о дальнейшем участии Монгуш в боевых действиях.

Путин призвал женщину не возвращаться на передовую и сосредоточиться на воспитании детей.