«Ты туда не ходи, ладно?»: Путин попросил вынесшую мужа с поля боя медика не возвращаться на СВО
Путин попросил медика из Тывы Монгуш не возвращаться в зону СВО
Военный медик и ветеран СВО Айдысмаа Монгуш. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин попросил медика из Тывы и участницу СВО Айдысмаа Монгуш не возвращаться на фронт. Женщина ранее самостоятельно вынесла тело своего мужа с поля боя. Видеозаписи этого момента были показаны в эфире телеканала «Россия 1».
Монгуш рассказала главе государства, как ей удалось вынести с поля боя тело своего супруга, с которым не виделась год из-за несения службы. В настоящее время военный медик живёт в Кызыле и воспитывает троих детей – двух сыновей пяти и 11 лет, а также девятилетнюю дочь.
«Ты туда не ходи, ладно?» — попросил глава государства, говоря о дальнейшем участии Монгуш в боевых действиях.
Путин призвал женщину не возвращаться на передовую и сосредоточиться на воспитании детей.
Напомним, что 6 марта Путин встретился с матерями и вдовами погибших участников СВО. Глава государства прибыл туда со вдовой комбата-героя Отмели. Сергей Чебнёв с позывным Отмель погиб, самоотверженно защищая населённый пункт Малая Локня Курской области во время атаки ВСУ. Также Путин не смог сдержать эмоций во время рассказа россиянки о своём сыне-герое, погибшем на СВО. Женщина поведала главе государства, что её сын взял огонь на себя, чтобы обозначить точку противника. Он героически отправился на выполнение задания, хотя понимал, что это «дорога в один конец».