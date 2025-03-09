Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
9 марта, 11:32

«Очень трогательно»: Путин рассказал, почему едва сдержал эмоции на встрече с вдовами бойцов СВО

Путин назвал встречу с матерями и вдовами участников СВО очень трогательной

Владимир Путин и ветеран боевых действий Монгуш Айдысмаа. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Путин и ветеран боевых действий Монгуш Айдысмаа. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Российский лидер Владимир Путин признался, что едва сдерживал эмоции на встрече с матерями и вдовами погибших участников специальной военной операции (СВО). По словам президента России, беседа была очень трогательной. Комментарий главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Владимир Путин на встрече с мамами и вдовами участников СВО. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Очень трогательно было. Едва сдержался», — сказал Путин.

Президент РФ также показал на свои глаза и сказал: «Но мне нельзя». Так российский лидер объяснил, что ему нельзя плакать.

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Напомним, что встреча прошла 6 марта в Едином центре, который поддерживает участников спецоперации. Путин прибыл туда со вдовой комбата-героя Отмели. Сергей Чебнёв с позывным Отмель погиб, самоотверженно защищая населённый пункт Малая Локня Курской области во время атаки Вооружённых сил Украины.

Алена Пенчугина
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