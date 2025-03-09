«Очень трогательно»: Путин рассказал, почему едва сдержал эмоции на встрече с вдовами бойцов СВО

Российский лидер Владимир Путин признался, что едва сдерживал эмоции на встрече с матерями и вдовами погибших участников специальной военной операции (СВО). По словам президента России, беседа была очень трогательной. Комментарий главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Владимир Путин на встрече с мамами и вдовами участников СВО. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Очень трогательно было. Едва сдержался», — сказал Путин.

Президент РФ также показал на свои глаза и сказал: «Но мне нельзя». Так российский лидер объяснил, что ему нельзя плакать.