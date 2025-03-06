Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 18:22

Участницы встречи с Путиным устроили распаковку и показали Life.ru, что подарил президент

Участницам встречи с Путиным подарили фарфор, палантины и торты

Участницам встречи с президентом России Владимиром Путиным подарили тортики, палантины с золочёным шитьём и набор императорского фарфора. Собеседницы российского лидера продемонстрировали презенты по просьбе корреспондента Life.ru.

Распаковка подарков от Владимира Путина. Видео © Life.ru

Подарки президента по просьбе нашего корреспондента показала Ольга Ивановна — мать Героя России Кирилла Шумакова, погибшего на СВО. Она поблагодарила президента за тёплый приём и создание фонда «Защитники Отечества».

Путин призвал называть улицы, школы и институты в честь героев спецоперации
Путин призвал называть улицы, школы и институты в честь героев спецоперации

Напомним, сегодня у Владимира Путина в преддверии 8 Марта состоялась встреча с сотрудницами фонда «Защитники Отечества». Глава РФ назвал оказание помощи родным героев спецоперации «миссией от Бога», а главным условием успеха российских воинов на поле боя — сплочённость народа России.

Путин не сдержал эмоций во время рассказа матери о подвиге погибшего на СВО сына
Путин не сдержал эмоций во время рассказа матери о подвиге погибшего на СВО сына
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Юрий Лысенко
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