Участницы встречи с Путиным устроили распаковку и показали Life.ru, что подарил президент
Участницам встречи с Путиным подарили фарфор, палантины и торты
Участницам встречи с президентом России Владимиром Путиным подарили тортики, палантины с золочёным шитьём и набор императорского фарфора. Собеседницы российского лидера продемонстрировали презенты по просьбе корреспондента Life.ru.
Распаковка подарков от Владимира Путина. Видео © Life.ru
Подарки президента по просьбе нашего корреспондента показала Ольга Ивановна — мать Героя России Кирилла Шумакова, погибшего на СВО. Она поблагодарила президента за тёплый приём и создание фонда «Защитники Отечества».
Напомним, сегодня у Владимира Путина в преддверии 8 Марта состоялась встреча с сотрудницами фонда «Защитники Отечества». Глава РФ назвал оказание помощи родным героев спецоперации «миссией от Бога», а главным условием успеха российских воинов на поле боя — сплочённость народа России.
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