Путин призвал называть улицы, школы и институты в честь героев спецоперации

В честь героев СВО стоит называть улицы, школы и институты, заявил президент России Владимир Путин. Он призвал рассмотреть разные варианты увековечивания памяти в ответ на комментарий участницы фонда «Защитники Отечества», которая назвала спортивный турнир в честь погибшего на спецоперации брата.

«Когда мы говорим об увековечивании памяти, то это должно быть на века. Сегодня турнир есть, а завтра его может не быть. А вот школа, институт, улица, вот такие вещи, понимаете? Вот над этим, я вас прошу, тоже подумайте. Это должны быть разные варианты увековечивания памяти», — заявил президент.