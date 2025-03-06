Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 17:57

Путин призвал называть улицы, школы и институты в честь героев спецоперации

В честь героев СВО стоит называть улицы, школы и институты, заявил президент России Владимир Путин. Он призвал рассмотреть разные варианты увековечивания памяти в ответ на комментарий участницы фонда «Защитники Отечества», которая назвала спортивный турнир в честь погибшего на спецоперации брата.

«Когда мы говорим об увековечивании памяти, то это должно быть на века. Сегодня турнир есть, а завтра его может не быть. А вот школа, институт, улица, вот такие вещи, понимаете? Вот над этим, я вас прошу, тоже подумайте. Это должны быть разные варианты увековечивания памяти», — заявил президент.

Путин заявил, что для народа России характерно жертвовать собой ради товарища
Путин заявил, что для народа России характерно жертвовать собой ради товарища

Напомним, что Владимир Путин провёл встречу с сотрудницами фонда в преддверии 8 Марта. Он заявил, что помощь семьям героев СВО является «миссией от Бога». Главным условием для успеха наших бойцов на поле боя президент назвал сплочённость русского народа.

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Life.ru

Полина Никифорова
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