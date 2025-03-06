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6 марта, 10:14

Путин в канун 8 Марта встретится с сотрудницами фонда «Защитники Отечества»

Песков: Путин 6 марта посетит московский филиал фонда «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин 6 марта посетит московский филиал фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сегодня в Москве посетит один из филиалов государственного фонда «Защитники Отечества». Посмотрит, как работает система», — рассказал Песков журналистам.

Также Путин встретится с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества». Песков обратился внимание, что встреча пройдёт фактически в канун Международного женского дня 8 Марта. Беседа пройдёт со свободной повесткой.

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Life.ru

Александр Юнашев
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