Путин в канун 8 Марта встретится с сотрудницами фонда «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин 6 марта посетит московский филиал фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сегодня в Москве посетит один из филиалов государственного фонда «Защитники Отечества». Посмотрит, как работает система», — рассказал Песков журналистам.

Также Путин встретится с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества». Песков обратился внимание, что встреча пройдёт фактически в канун Международного женского дня 8 Марта. Беседа пройдёт со свободной повесткой.