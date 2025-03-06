«Чтобы не был забыт никто»: Цивилёва рассказала Life.ru о поддержке семей участников СВО

Женщины играют значительную роль в патриотическом воспитании и поддержке семей военнослужащих. Об этом Life.ru на форуме «Женщины за здоровое общество» рассказала заместитель министра обороны Анна Цивилёва. По её словам, 70% из 3500 социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» — женщины. В числе этих специалистов также 682 матери и супруги участников СВО.

Цивилёва рассказала о работе с семьями участников СВО. Видео © Life.ru

Фонд ведёт активную работу по увековечиванию памяти защитников страны. В рамках этой деятельности было организовано 35 тысяч мероприятий, в которых приняли участие 260 тысяч детей. Одним из ключевых направлений стало сохранение личных историй. Фонд собирает рассказы, стихи и воспоминания самих участников СВО, их родных и друзей, а затем публикует их в специальных изданиях. Уже выпущена трилогия, включающая произведения, посвящённые героям.

«Мы это всё собираем и стараемся затронуть каждый уголок нашей огромной страны, чтобы не был забыт никто, вне зависимости от отдалённости проживания нашего героя, нашего человека, которым сейчас может гордиться не только его семья, не только его близкие, но и школа», — рассказала Цивилёва.

Также она уделила внимание выставке, которая посвящена памяти героев-женщин. Знание своей родословной и гордость за подвиги предков формируют у новых поколений чувство ответственности и уважения к истории своей страны.