«Возвращают имена героев из небытия»: Первый слёт поисковиков СЗФО прошёл в Сыктывкаре

В Сыктывкаре, Республика Коми, прошёл первый слёт поисковых отрядов Северо-Западного федерального округа. В нём приняло участие более 200 поисковиков из всех регионов СЗФО. Прибывший в Сыктывкар полномочный представитель президента России в округе Александр Гуцан отметил, что работа поискового движения сегодня исключительно важна для государства, общества и для патриотического воспитания молодёжи.

«Работа поискового движения особенно важна сегодня, в год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества. Российские поисковики — самые масштабные участники таких проектов, как «Без срока давности», «Мы вместе с Донбассом». Работа по увековечению памяти далеко не завершена, учитывая, что боевые действия в Великую Отечественную войну в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях длились до 1944 года, а в Калининградской — до 1945 года. Именно вы восстанавливаете из безызвестности имена павших», — отметил полпред.

Всего в СЗФО насчитывается 310 поисковых отрядов, объединяющих 4,5 тысячи поисковиков. Гуцан напомнил, что за последние пять лет в России были приняты региональные законы по увековечению памяти павших, выделяются субсидии, гранты. Работа поисковиков — тяжела как физически, так и психологически, подчеркнул полпред. За неё берутся по личным убеждениям, из понятия справедливости. Гуцан вручил награды, благодарности поисковикам и памятные медали к 80-летию Великой Победы ветеранам, а фронтовиков весь зал чествовал стоя.

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн напомнил, что около 172 тысяч человек жителей Коми были призваны на фронт в Великую Отечественную войну. Это почти половина довоенного населения республики. В тылу женщины и дети трудились на полях, в лесах и шахтах.

«Для нас большая честь принимать людей, которые каждый день возвращают из небытия имена героев, которые подарили нам мирное небо и независимость <…>. Вы вносите неоценимый вклад в восстановление исторической памяти. Напоминаете обо всём, что происходило. Поисковое движение — это особое братство людей, объединённых особой идеей. Ваше дело — живое проявление настоящего патриотизма. Пусть каждый поисковый сезон будет плодотворным», — сказал Гольдштейн.