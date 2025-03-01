В Сербии прошёл симпозиум о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны

В «Русском Доме» в Белграде состоялся международный симпозиум «Помним без срока давности. Преступления нацистов и геноцид народов в годы Второй мировой войны». Мероприятие организовано в рамках 80-летия Великой Победы над фашизмом Международным исследовательским центром Второй мировой войны в Мариборе и его филиалом в Белграде.

На симпозиуме обсуждались темы нацистских концентрационных лагерей в бывшей Югославии, включая Ясеновац, Старо-Саймиште, Црвени-Крст и Шталаг XVIII-D. Участники из Сербии, России, Словении и Израиля представили исследования о геноциде, Холокосте и судьбах советских военнопленных.

Мероприятию предшествовало возложение венков в парке «Мемориал освободителей Белграда», где покоятся более 2000 погибших, включая 721 воина Красной Армии.