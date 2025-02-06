90-летие «Монополии»: как игра спасла тысячи узников концлагерей в годы Второй мировой войны Сегодня юбилей отмечает одна из самых популярных настольных игр в мире — «Монополия». 90 лет назад, 6 февраля 1935 года, она впервые поступила в продажу в Филадельфии. 6 февраля, 12:50 Игра «Монополия» поступила в продажу 6 февраля 1935 года. Обложка © Getty Images / Hulton Deutsch

История появления «Монополии»

Создателем «Монополии» был американец Чарльз Дэрроу, который в разгар Великой депрессии в США — в 1933 году — разработал настольную игру. Стоит отметить, что она не стала чем-то новым, поскольку до неё существовали схожие игры.

Например, в 1903 году Элизабет Мэги придумала «Игру землевладельцев». Она попыталась продать свою разработку компании Parker Brothers, которая специализировалась на настольных играх. Но глава империи Джордж Паркер ответил отказом из-за политической составляющей игры.

Элизабет Мэги. Фото © Wikipedia

Дело в том, что основной задумкой игры было показать участникам, насколько сложившаяся в те годы социально-экономическая система США была несправедливой. Кроме того, эта игра была предназначена не для взрослых американцев, а для детей. Тем самым Мэги предприняла попытку через игру воспитать новое поколение граждан, которое переосмыслит проблемы неравенства в США и устранит данную несправедливость.

«Монополия» Чарльза Дэрроу стала, по сути, последовательницей «Игры землевладельцев». Но автор учёл горький опыт своей предшественницы и убрал из своего творения всю политическую составляющую. Он также предпринял попытку продать игру Parker Brothers, но в компании нашли более 50 дизайнерских ошибок. Тогда Дэрроу решил доработать своё творение с учётом замечаний, а затем за свой счёт создал около пяти тысяч копий игры и продал их в магазине в штате Филадельфия.

Создатель «Монополии» Чарльз Дэрроу. Фото © Wikipedia / BullsandBears

Американцы достаточно быстро раскупили первые образцы «Монополии». И вскоре Дэрроу не смог справиться с возникшим ажиотажем вокруг игры. Он физически не успевал изготавливать её экземпляры, а число заявок только росло. Поэтому он решил повторно обратиться в Parker Brothers, где на этот раз ответили согласием. Спустя год, в 1936 году, «Монополия» стала самой продаваемой настольной игрой в США.

На сегодняшний день она считается одной из самых популярных игр в мире. Она имеет множество различных версий, которые адаптированы с учётом местных особенностей.

Коробка от игры «Монополия» издательства «Паркер Бразерс» (Number 7 Black Box Edition). Приблизительно 1936–1941 годы. Фото © Wikipedia / Lucianomarq

Как «Монополия» спасала жизни

В годы Второй мировой войны британские лётчики регулярно совершали боевые вылеты в сторону Германии. Немалое число подданных империи попадали в плен к нацистам. Для того чтобы освободить своих боевых товарищей из немецких концлагерей, британские службы использовали «Монополию».

Дело в том, что Германия не препятствовала передаче гуманитарных грузов для военнопленных по линии Красного Креста и иных благотворительных организаций. Именно этой лазейкой и решили воспользоваться британцы, которые помимо предметов первой необходимости передавали своим соотечественникам «Монополию». Делалось это не только ради того, чтобы разнообразить досуг. Основным предназначением игры была попытка освободить соотечественников.

В каждый экземпляр «Монополии» вкладывали миниатюрный набор для побега. В частности, на полях игры вырезались небольшие углубления, куда вкладывались крошечные компасы, а также карты с маршрутами. Причём использовалась не бумага, а шёлк, поскольку он не издаёт лишних звуков при распечатке. Затем сверху клеились специальные этикетки, чтобы скрыть следы потайных ячеек.

«Монополия» времён Второй мировой войны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Derek Skinner

Кроме того, в коробочку с деньгами из игры вкладывались настоящие немецкие рейхсмарки, которые могли пригодиться сбежавшему из плена на первое время. Также могли вкладываться и другие предметы, которые помогали облегчить заключённому путь на свободу.

За весь период Второй мировой войны, по некоторым данным, несколько тысяч британцев смогли сбежать из плена именно благодаря переданной им «Монополии».

Авторы Альмир Хабибуллин