90-летие «Монополии»: как игра спасла тысячи узников концлагерей в годы Второй мировой войны
Сегодня юбилей отмечает одна из самых популярных настольных игр в мире — «Монополия». 90 лет назад, 6 февраля 1935 года, она впервые поступила в продажу в Филадельфии.
Игра «Монополия» поступила в продажу 6 февраля 1935 года. Обложка © Getty Images / Hulton Deutsch
История появления «Монополии»
Создателем «Монополии» был американец Чарльз Дэрроу, который в разгар Великой депрессии в США — в 1933 году — разработал настольную игру. Стоит отметить, что она не стала чем-то новым, поскольку до неё существовали схожие игры.
Например, в 1903 году Элизабет Мэги придумала «Игру землевладельцев». Она попыталась продать свою разработку компании Parker Brothers, которая специализировалась на настольных играх. Но глава империи Джордж Паркер ответил отказом из-за политической составляющей игры.
Элизабет Мэги. Фото © Wikipedia
Дело в том, что основной задумкой игры было показать участникам, насколько сложившаяся в те годы социально-экономическая система США была несправедливой. Кроме того, эта игра была предназначена не для взрослых американцев, а для детей. Тем самым Мэги предприняла попытку через игру воспитать новое поколение граждан, которое переосмыслит проблемы неравенства в США и устранит данную несправедливость.
«Монополия» Чарльза Дэрроу стала, по сути, последовательницей «Игры землевладельцев». Но автор учёл горький опыт своей предшественницы и убрал из своего творения всю политическую составляющую. Он также предпринял попытку продать игру Parker Brothers, но в компании нашли более 50 дизайнерских ошибок. Тогда Дэрроу решил доработать своё творение с учётом замечаний, а затем за свой счёт создал около пяти тысяч копий игры и продал их в магазине в штате Филадельфия.
Создатель «Монополии» Чарльз Дэрроу. Фото © Wikipedia / BullsandBears
Американцы достаточно быстро раскупили первые образцы «Монополии». И вскоре Дэрроу не смог справиться с возникшим ажиотажем вокруг игры. Он физически не успевал изготавливать её экземпляры, а число заявок только росло. Поэтому он решил повторно обратиться в Parker Brothers, где на этот раз ответили согласием. Спустя год, в 1936 году, «Монополия» стала самой продаваемой настольной игрой в США.
На сегодняшний день она считается одной из самых популярных игр в мире. Она имеет множество различных версий, которые адаптированы с учётом местных особенностей.
Коробка от игры «Монополия» издательства «Паркер Бразерс» (Number 7 Black Box Edition). Приблизительно 1936–1941 годы. Фото © Wikipedia / Lucianomarq
Как «Монополия» спасала жизни
В годы Второй мировой войны британские лётчики регулярно совершали боевые вылеты в сторону Германии. Немалое число подданных империи попадали в плен к нацистам. Для того чтобы освободить своих боевых товарищей из немецких концлагерей, британские службы использовали «Монополию».
Дело в том, что Германия не препятствовала передаче гуманитарных грузов для военнопленных по линии Красного Креста и иных благотворительных организаций. Именно этой лазейкой и решили воспользоваться британцы, которые помимо предметов первой необходимости передавали своим соотечественникам «Монополию». Делалось это не только ради того, чтобы разнообразить досуг. Основным предназначением игры была попытка освободить соотечественников.
В каждый экземпляр «Монополии» вкладывали миниатюрный набор для побега. В частности, на полях игры вырезались небольшие углубления, куда вкладывались крошечные компасы, а также карты с маршрутами. Причём использовалась не бумага, а шёлк, поскольку он не издаёт лишних звуков при распечатке. Затем сверху клеились специальные этикетки, чтобы скрыть следы потайных ячеек.
«Монополия» времён Второй мировой войны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Derek Skinner
Кроме того, в коробочку с деньгами из игры вкладывались настоящие немецкие рейхсмарки, которые могли пригодиться сбежавшему из плена на первое время. Также могли вкладываться и другие предметы, которые помогали облегчить заключённому путь на свободу.
За весь период Второй мировой войны, по некоторым данным, несколько тысяч британцев смогли сбежать из плена именно благодаря переданной им «Монополии».