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7 августа, 23:49

По настолке "Монополия" снимут фильм

Студия Lionsgate снимет фильм по настольной игре "Монополия"

Студия Lionsgate официально приступила к работе над фильмом по настольной игре "Монополия". Об этом пишет Hypebeast.

Анонс выхода фильма появился сразу после того, как компания приобрела кинокомпанию Entertainment One у разработчика настольных игр Hasbro, среди продуктов которой "Монополия", "Подземелья и драконы", "Трансформеры" и другие. Эта сделка обошлась Lionsgate в 500 миллионов долларов.

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При этом ранее экранизировать "Монополию" хотели и другие кинематографисты, например режиссёр Ридли Скотт, а также актёр и продюсер Кевин Харт.

Ранее Лайф сообщал, что следующая игра про Ведьмака получила официальное название. Рабочее название было Polaris, теперь же это The Witcher 4.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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