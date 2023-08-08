По настолке "Монополия" снимут фильм

Студия Lionsgate официально приступила к работе над фильмом по настольной игре "Монополия". Об этом пишет Hypebeast.

Анонс выхода фильма появился сразу после того, как компания приобрела кинокомпанию Entertainment One у разработчика настольных игр Hasbro, среди продуктов которой "Монополия", "Подземелья и драконы", "Трансформеры" и другие. Эта сделка обошлась Lionsgate в 500 миллионов долларов.

При этом ранее экранизировать "Монополию" хотели и другие кинематографисты, например режиссёр Ридли Скотт, а также актёр и продюсер Кевин Харт.