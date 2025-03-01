В школе ЛНР открыли обновлённый музей освобождавшей Донбасс дивизии

В школе № 5 имени «Молодой гвардии» в Ровеньках ЛНР открылся обновлённый музей, посвящённый 203-й стрелковой дивизии Красной армии, освободившей Донбасс. Пресс-служба Российского общества «Знание» сообщила, что родители учащихся выиграли грант в размере 1 млн рублей на реализацию проекта «Память сильнее времени».

Музей включает тематические стенды о Великой Отечественной войне, родной истории, героизме «Молодой гвардии», а также о военных событиях 2014 года и специальной военной операции (СВО). На открытии прошли презентации, где школьники представили театральную постановку «И вспомнят благодарные потомки».

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов отметил, что такие проекты важны для сохранения истории и воспитания патриотизма в школьниках, особенно в Год защитника Отечества. Планируются экскурсии, встречи с героями СВО и подготовка презентаций, рассказывающих об участии предков учащихся в Великой Отечественной войне. Родители и дети также создадут видеоролики о подвигах своих предков.