В Госдуму внесут законопроект о возвращении оценок за поведение в школах
Миронов и Гусев внесут в Госдуму проект о введении оценок за поведение в школах
В Госдуму внесут законопроект о возвращении в школах оценок за поведение. Соавторами документа выступили лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«Получение начального общего и среднего общего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, проводимым путём оценивания составных элементов поведения обучающихся педагогическим работником», — приводит РИА «Новости» цитату из документа.
По словам Гусева, речь идёт о дневнике социального поведения, благодаря которому школьники могут научиться вежливости, умению слушать и работать в команде. Если законопроект будет принят, учителя вновь станут для детей наставниками, которые помогают им повзрослеть и научиться ответственности.
«Считаю, что это очень важный шаг для развития всей системы российского образования... Введение аттестационного отзыва о поведении поможет детям осознать личную ответственность за свои действия, сформирует навыки самодисциплины и самоконтроля, что позитивно отразится на всей их последующей взрослой жизни», — отметил Миронов.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что система образования в России становится всё более современной и отвечает интересам молодёжи. Российский лидер также призвал не допустить дефицита учителей в российских школах из-за прогнозируемого снижения количества учащихся в начальных классах. Позднее он поручил профессиональным и родительским организациям обсудить возможность введения оценок за поведение учащегося.
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