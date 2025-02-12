В Госдуму внесут законопроект о возвращении оценок за поведение в школах

В Госдуму внесут законопроект о возвращении в школах оценок за поведение. Соавторами документа выступили лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Получение начального общего и среднего общего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, проводимым путём оценивания составных элементов поведения обучающихся педагогическим работником», — приводит РИА «Новости» цитату из документа.

По словам Гусева, речь идёт о дневнике социального поведения, благодаря которому школьники могут научиться вежливости, умению слушать и работать в команде. Если законопроект будет принят, учителя вновь станут для детей наставниками, которые помогают им повзрослеть и научиться ответственности.