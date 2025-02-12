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12 февраля, 11:03

В Госдуму внесут законопроект о возвращении оценок за поведение в школах

Миронов и Гусев внесут в Госдуму проект о введении оценок за поведение в школах

В Госдуму внесут законопроект о возвращении в школах оценок за поведение. Соавторами документа выступили лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Получение начального общего и среднего общего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, проводимым путём оценивания составных элементов поведения обучающихся педагогическим работником», — приводит РИА «Новости» цитату из документа.

По словам Гусева, речь идёт о дневнике социального поведения, благодаря которому школьники могут научиться вежливости, умению слушать и работать в команде. Если законопроект будет принят, учителя вновь станут для детей наставниками, которые помогают им повзрослеть и научиться ответственности.

«Считаю, что это очень важный шаг для развития всей системы российского образования... Введение аттестационного отзыва о поведении поможет детям осознать личную ответственность за свои действия, сформирует навыки самодисциплины и самоконтроля, что позитивно отразится на всей их последующей взрослой жизни», — отметил Миронов.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что система образования в России становится всё более современной и отвечает интересам молодёжи. Российский лидер также призвал не допустить дефицита учителей в российских школах из-за прогнозируемого снижения количества учащихся в начальных классах. Позднее он поручил профессиональным и родительским организациям обсудить возможность введения оценок за поведение учащегося.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ermolaev Alexander

Николай Рюмин
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