Драки, прогулы, недоеденные котлеты: Депутаты ГД рассказали Life.ru, как вели себя в школе

Драки, систематические прогулы уроков, споры с учителями, недоеденные котлеты — классический набор школьных шалостей и капризов, которые совершал едва ли не каждый подросток. Life.ru выяснил у депутатов Госдумы, как они относятся к идее вернуть оценки за поведение и кто получал «неуд» за выходки в школе, а кто был круглым «отличником».

Депутаты ГД рассказали Life.ru о своих оценках за поведение в школе. Видео © Life.ru

«В школе я вёл себя хорошо, вне стен школы бывали проблемы. Были истории, которые заставили задуматься, поэтому я и стою здесь — перед вами. Если бы не задумался, может быть и не стоял бы», — рассказал нашему корреспонденту председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Председатель комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг вспомнил, что поведение в школе было единственной дисциплиной, за которую он не получал пятёрок. Дело не в хулиганстве, а в частых спорах с учителями из-за подхода к учебному материалу. Депутат Анна Скрозникова — сама в прошлом педагог — рассказала, что в школьные годы постоянно дралась и прогуливала уроки, став таким образом постоянной гостьей в кабинете завуча. Ей помогла справиться с трудным поведением учительница, направившая её энергию в нужное русло.

Депутат ГД от «Единой России» Евгений Ревенко часто получал двойки за поведение из-за несъеденных котлет и говяжьих языков, которые он отдавал своим одноклассникам. А вот вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов заявил Life.ru, что за поведение получал лишь отличные оценки и вообще вёл себя в высшей степени достойно — защищал девочек и учителей от нападок других учеников. Он считает, что оценки за поведения стоит вернуть, но они не должны влиять на аттестат.