Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 14:30

Путин предложил приравнять оценки за поведение в школах к остальным

Путин: Оценка за поведение в школе должна быть равноценной с другими

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин отметил, что оценка за поведение в школе, в случае её возвращения, должна быть равноценной с другими отметками. Глава государства также уточнил, что этот вопрос ещё предстоит обсудить.

«Сейчас не буду вдаваться в детали, но думаю, что вы меня понимаете. Она (оценка за поведение, — Прим. Life.ru) должна быть равноценной с другими оценками», — сообщил российский лидер.

Президент РФ не стал принимать окончательное решение, но подчеркнул, что если оценка за поведение всё-таки вернётся, то будет влиять на табель успеваемости.

Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов
Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов

Ранее Путин поддержал идею о комплексном обучении по необязательным предметам ЕГЭ. Речь идёт о таких предметах, как литература, история и география. Глава государства отметил, что комплексное изучение позволит современным школьникам избежать ступора перед ответом на вопрос, куда, например, впадает Волга и что такое Кузбасс.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Образование
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar