Путин предложил приравнять оценки за поведение в школах к остальным
Путин: Оценка за поведение в школе должна быть равноценной с другими
В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин отметил, что оценка за поведение в школе, в случае её возвращения, должна быть равноценной с другими отметками. Глава государства также уточнил, что этот вопрос ещё предстоит обсудить.
«Сейчас не буду вдаваться в детали, но думаю, что вы меня понимаете. Она (оценка за поведение, — Прим. Life.ru) должна быть равноценной с другими оценками», — сообщил российский лидер.
Президент РФ не стал принимать окончательное решение, но подчеркнул, что если оценка за поведение всё-таки вернётся, то будет влиять на табель успеваемости.
Ранее Путин поддержал идею о комплексном обучении по необязательным предметам ЕГЭ. Речь идёт о таких предметах, как литература, история и география. Глава государства отметил, что комплексное изучение позволит современным школьникам избежать ступора перед ответом на вопрос, куда, например, впадает Волга и что такое Кузбасс.
Life.ru / Kandinsky 3.1