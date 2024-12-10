Путин предложил приравнять оценки за поведение в школах к остальным

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин отметил, что оценка за поведение в школе, в случае её возвращения, должна быть равноценной с другими отметками. Глава государства также уточнил, что этот вопрос ещё предстоит обсудить.

«Сейчас не буду вдаваться в детали, но думаю, что вы меня понимаете. Она (оценка за поведение, — Прим. Life.ru) должна быть равноценной с другими оценками», — сообщил российский лидер.

Президент РФ не стал принимать окончательное решение, но подчеркнул, что если оценка за поведение всё-таки вернётся, то будет влиять на табель успеваемости.