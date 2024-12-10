Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов

Российский лидер Владимир Путин указал на необходимость снижения бюрократической нагрузки на преподавателей. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«У педагога должно быть как можно больше времени для того содержательного обучения, воспитания, к которому он призван. А для этого необходимо снизить бюрократическую часть его работы», — поделился российский лидер.

Путин также обратил внимание на то, что в последнее время ведутся разговоры о перегруженности врачей и учителей различными отчётными документами. Он выразил надежду, что есть позитивные изменения по этому вопросу.

«Рассчитываю, что вы, будучи людьми настойчивыми, сможете помочь добиться здесь видимых результатов», — обратился президент РФ к членам Совета.