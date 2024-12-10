«Культурный код»: Путин поддержал идею о комплексном обучении по необязательным предметам ЕГЭ
Путин поддержал идею о комплексном обучении по необязательным предметам ЕГЭ
Такие предметы, как литература, история и география, которые не являются обязательными для сдачи ЕГЭ, важно преподавать комплексно. Тогда у современных школьников не будет возникать ступор перед ответом на вопрос, куда, например, впадает Волга и что такое Кузбасс. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Так российский лидер поддержал главу СПЧ Валерия Фадеева, который посетовал на недостаточные знания современной молодёжи в перечисленных предметах. Он также уточнил, что данная тенденция зафиксирована опросами ВЦИОМ.
«Думаю, то, что вы сказали по поводу истории, литературы, географии очень правильно, в совокупности именно. Потому что эти предметы, действительно, формируют наш культурный код. Это чрезвычайно важно», — подчеркнул президент, обращаясь к Фадееву.
Ранее Life.ru рассказал, что итоговое сочинение в этом году написали около 650 тысяч российских 11-классников. Оценивается экзамен по системе «зачёт» или «незачёт». Ученики, получившие «незачёт» или не появившиеся в основной срок по уважительной причине, имеют право его написать в резерв — 5 февраля и 9 апреля 2025 года.
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