Путин призвал не допустить дефицита учителей в российских школах

В российских школах не должно возникнуть дефицита учителей из-за изменения демографической ситуации в стране. С таким предостережением выступил президент России Владимир Путин.

После 2025 года, согласно прогнозам, ожидается падение численности учащихся начальных классов, пояснил глава государства. А к 2032 году в 8-11 классах ожидается рост учеников с 4,8 до 5,5 миллиона человек.

«Для чего я это говорю? Для того, чтобы мы заранее посмотрели вперёд, самым внимательным образом подошли к регулированию численности преподавателей. Ни в коем случае не должно возникнуть дефицит ставок в соответствующих категориях преподавателей. Я сейчас обращаюсь и к руководителям ведомств соответствующих, и к руководителям регионов», — подчеркнул российский лидер на заседании Совета по науке и образованию.

Путин обратил внимание на то, что в школах сейчас работает 6,2% педагогов старше 65 лет. Среди учителей математики их доля составляет уже 9,2%, химии — 10,9%, а физики — 11,9%, отметил политик.