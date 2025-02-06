Путин призвал решать вопрос дефицита кадров нестандартно
Вопрос дефицита кадров в России является острым, и решать его необходимо уже сейчас, при этом важно искать нестандартные шаги. Об этом в ходе заседания Совета по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин.
«С учётом острого, чувствительного для предприятий дефицита кадров нужно уже сейчас предпринимать нестандартные, а зачастую и экстраординарные шаги. Здесь действительно важно участие всего профессионального сообщества», — отметил глава государства.
А ранее сегодня в Кремле состоялась церемония награждения молодых учёных президентскими премиями. Это мероприятие традиционно проводится в честь Дня российской науки, который отмечается 8 февраля. Позже Путин поговорил с учёными, обсудив темы животноводства, освоения космоса и другие.
Life.ru