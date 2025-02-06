Путин призвал решать вопрос дефицита кадров нестандартно

Вопрос дефицита кадров в России является острым, и решать его необходимо уже сейчас, при этом важно искать нестандартные шаги. Об этом в ходе заседания Совета по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин.

«С учётом острого, чувствительного для предприятий дефицита кадров нужно уже сейчас предпринимать нестандартные, а зачастую и экстраординарные шаги. Здесь действительно важно участие всего профессионального сообщества», — отметил глава государства.