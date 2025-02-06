Путин наградил молодых учёных премиями в области науки и инноваций

В Кремле состоялась церемония награждения молодых учёных президентскими премиями в области науки и инноваций. Это мероприятие традиционно проводится в честь Дня российской науки, который отмечается 8 февраля. В начале своего выступления глава государства Владимир Путин поздравил российских учёных с приближающимся праздником.

Путин выступает на церемонии награждения молодых учёных. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Хотел бы от души поздравить вас с предстоящим праздником и прошу передать слова самой искренней благодарности вашим школьным учителям — с этого всё начинается, преподавателям и профессорам, научным руководителям, коллегам по лабораториям, исследовательским центрам, потому что все достижения, как правило, совершаются вместе с коллегами, — передать самые наилучшие пожелания всем, кто, как и вы, посвятил свою жизнь поиску новых знаний, просвещению, служению прогрессу и, в конечном итоге, конечно, своей стране и своему народу», — сказал Путин.

Лауреатами стали четыре исследователя, среди которых – ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Наталья Черкашина. Она разработала материалы и технологии для защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации.

Также награждена Елена Корочкина, профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий СПбГУ ветеринарной медицины. Она была отмечена за свои достижения в разработке инновационных способов питания коров и сохранении генетического материала животных.

Кроме того, награды получили Вадим Попков, заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института имени Иоффе РАН, и его сотрудник Кирилл Мартинсон, удостоенные премии за технологию создания СВЧ-керамики, которая превосходит зарубежные аналоги по своим характеристикам.