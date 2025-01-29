В мире есть всего один аналог: В России создали биореактор для выращивания костей и связок

Учёные из Института регенеративной медицины Сеченовского Университета Минздрава России завершили первый этап создания биореактора, в котором можно выращивать искусственную костную ткань и связки на основе клеток человека. Аналогов такому изобретению в РФ нет, пишет «Газета.ru».

На данный момент создан прототип ячейки, способной обеспечить необходимое растяжение с помощью специальной мембраны. Она позволяет сформировать в биореакторе пародонтальную связку. В разработке также находится модуль для сжатия, с его помощью учёные смогут создавать костную ткань. В дальнейшем планируется создать и другие модули для культивирования разных типов тканевых эквивалентов.

Стоит отметить, что у российского биореактора есть лишь единственный зарубежный аналог. Однако он очень ограничен в своих возможностях, в отличие от аппарата, над которым работают учёные Сеченовского университета.