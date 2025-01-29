В мире есть всего один аналог: В России создали биореактор для выращивания костей и связок
Российские учёные создали биореактор для выращивания костей и связок
Учёные из Института регенеративной медицины Сеченовского Университета Минздрава России завершили первый этап создания биореактора, в котором можно выращивать искусственную костную ткань и связки на основе клеток человека. Аналогов такому изобретению в РФ нет, пишет «Газета.ru».
На данный момент создан прототип ячейки, способной обеспечить необходимое растяжение с помощью специальной мембраны. Она позволяет сформировать в биореакторе пародонтальную связку. В разработке также находится модуль для сжатия, с его помощью учёные смогут создавать костную ткань. В дальнейшем планируется создать и другие модули для культивирования разных типов тканевых эквивалентов.
Стоит отметить, что у российского биореактора есть лишь единственный зарубежный аналог. Однако он очень ограничен в своих возможностях, в отличие от аппарата, над которым работают учёные Сеченовского университета.
Ранее Life.ru писал ещё об одной важной разработке российских и белорусских учёных в области медицины. Они научились бороться с вирусами при помощи лазерного излучения. Метод основан на комбинационном рассеянии света при взаимодействии с молекулами. Отмечается, что использовать разработку можно будет не только в медицине, но и в сфере экологии, сельском хозяйстве, фотобиологии и др.