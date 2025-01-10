Российские и белорусские учёные научились подавлять вирусы лазером

Группа российских и белорусских исследователей совершила инновационное открытие, разработав новый метод борьбы с вирусами при помощи лазерного излучения. Данный проект стал победителем конкурса, проведённого Российской академии наук (РАН) совместно с Национальной академией наук (НАН) Белоруссии.

Для применения технологии используются простые и доступные материалы, в том числе вода и жидкие среды. Заведующий центром «Нелинейная оптика» Института физики НАН Белоруссии Валентин Орлович подчеркнул, что главная уникальность разработки заключается в высокой эффективности: КПД лазера достигает 40%.

«В процессе исследований мы обнаружили способность созданных источников подавлять активность вирусных частиц. Метод основан на комбинационном рассеянии света при взаимодействии с молекулами», — рассказал академик в беседе с RG.ru.

Использовать технологию можно в различных областях, в том числе в экологии, сельском хозяйстве, медицине, фотобиологии и других.

Инновационный проект реализован в рамках сотрудничества двух государств. Премия РАН и НАН Беларуси назначается раз в три года за достижения, имеющие стратегическое значение для развития обеих стран. Группа исследователей продолжит работу по развитию и совершенствованию проекта.