Российские учёные создали новый препарат для лечения депрессии при ожирении

Российские учёные разработали ряд препаратов для улучшения состояния микробиома кишечника, один из которых показал хорошие результаты в клинических испытаниях при лечении депрессии у пациентов с ожирением. О лекарстве рассказал завотделом генетических основ биотехнологии, завлабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова РАН Валерий Даниленко.

«В нашем институте был создан препарат из числа так называемых фармабиотиков для лечения неспецифического язвенного колита... Наш препарат представляет собой комбинацию лакто- и бифидобактерий с нужной активностью», — отметил Даниленко в беседе с РИА «Новости» и добавил, что лекарство пока не довели до клинических исследований.

Учёные на основе штаммов бактерий из микробиоты кишечника здоровых людей разработали «четыре-пять кандидатов в лекарства». Первом средство оказалось способным смягчать симптомы депрессии. Оно уже прошло пилотный этап клинических исследований и показало хороший эффект.