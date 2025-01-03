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3 января, 19:14

Белорусские учёные создали первый противоопухолевый продукт с клетками-киллерами

Белорусские учёные зарегистрировали первый противоопухолевый клеточный продукт, в основу которого входят клетки-киллеры. Над разработкой трудилась команда из Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Об этом сообщает «Медицинский вестник».

«В нашей стране был впервые зарегистрирован противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека. Клеточная иммунотерапия в настоящее время активно применяется в клинической практике, в частности при лечении онкологических заболеваний», — говорится в тексте материала.

Специалисты пояснили, что этот подход дополняет традиционные методы лечения. Сам препарат уменьшает токсическое воздействие химиопрепаратов, усилия эффективность всего лечения.

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Ранее Life.ru рассказывал, что учёные из России закончили исследования вакцины для лечения рака кишечника. Начать применять лекарство планируется уже в этом году. В данное время продолжаются опыты с препаратами против злокачественных опухолей мозга и рака кожи.

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Shutterstock / FOTODOM / afotostock

Владимир Озеров
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